EQS-Media / 12.03.2025 / 10:14 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG Allane Mobility Group veröffentlicht Whitepaper: "Mit heißer Nadel gestrickt! Der begrenzte Nutzen des EU Data Acts für Automobilbranche, Verbraucher und Flottenmanager" Pullach, 12. März 2025 - Die Allane Mobility Group, Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, hat ein neues Whitepaper veröffentlicht, das eine kritische Analyse des EU Data Acts im Kontext der Automobilindustrie und des Flottenmanagements bietet. Der Fokus liegt auf den Chancen und Herausforderungen, die diese Regulierung für Unternehmen und Verbraucher mit sich bringt. Ömer Köksal, Sprecher der Geschäftsführung der Allane Mobility Consulting GmbH: "Unser neues Whitepaper zeigt, dass der EU Data Act nur einen geringen Mehrwert für die Automobilbranche und das Flottenmanagement bietet. Bestehende Regulierungen wie die DSGVO decken bereits viele Ziele des Data Acts ab. Gleichzeitig beleuchten wir die Herausforderungen für Unternehmen und bieten mit dieser Analyse unseren Kunden und Geschäftspartnern eine fundierte Informationsgrundlage, um sich auf die regulatorischen Veränderungen vorzubereiten und bestehende Prozesse effektiv anzupassen." Das Whitepaper "Mit heißer Nadel gestrickt! Der begrenzte Nutzen des EU Data Acts für Automobilbranche, Verbraucher und Flottenmanager" enthält auf sieben Seiten einen Überblick über die Ziele und Mechanismen des EU Data Acts und bildet die Herausforderungen für Flottenmanager durch die Komplexität personenbezogener Fahrzeugdaten ab. Das Whitepaper zeigt auf, dass der Großteil der durch Fahrzeuge generierten Daten als personenbezogen gilt und somit bereits umfassend durch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geschützt ist. Gleichzeitig warnen die Autoren davor, dass die Verpflichtung der Datenfreigabe gemäß EU Data Act nicht nur erhebliche Compliance-Kosten verursacht, sondern auch sensible Unternehmensgeheimnisse gefährden könnte. Im Flottenmanagement stellt die Umsetzung der Anforderungen des EU Data Acts eine besondere Herausforderung dar, da die Zustimmung der betroffenen Fahrer schwer zu erhalten ist und zudem jederzeit widerrufen werden kann. Das Dokument steht hier zum Download bereit. --- Über Allane Mobility Group: Die Allane Mobility Group mit Sitz in Pullach ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Online Retail, Flottenleasing , Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen. Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane , um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement. Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 619 Millionen Euro. Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc. www.allane-mobility-group.com Pressekontakt: Kirchhoff Consult allane@kirchhoff.de



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Allane SE

Schlagwort(e): Auto



12.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com