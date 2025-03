DJ RWE liefert Totalenergies ab 2030 grünen Wasserstoff für Leuna

DOW JONES--RWE wird die Raffinerie des französischen Öl- und Gaskonzerns Totalenergies in Leuna in Sachsen-Anhalt ab 2030 mit rund 30.000 Tonnen grünem Wasserstoff jährlich beliefern. Ein entsprechender Vertrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren wurde jetzt geschlossen, wie der Essener Energiekonzern mitteilte. Es handele sich um den bisher größten Lieferkontrakt für klimaneutral erzeugten Wasserstoff in Deutschland.

Totalenergies wird nach Angaben von RWE-Vorstandschef Markus Krebber damit Ankerkunde für die geplante 300-Megawatt-Elektrolyseanlage am Standort Lingen. "Das zeigt, dass Wasserstoff mit den richtigen Anreizen für Abnehmer funktioniert." Die Investitionsentscheidung für die Großanlage war vor sechs Monaten getroffen worden.

RWE gab an, der Einsatz von 30.000 Tonnen grünem Wasserstoff in einer Raffinerie spare jährlich 300.000 Tonnen des klimaschädlichen CO2 ein. Wasserstoff ist ein Schlüsselprodukt für das Gelingen der Energiewende.

