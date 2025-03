Köln (ots) -Auf der beschaulichen Insel Öd scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Doch der Schein trügt - wenn es wieder heißt: "Tödlicher Dienst-Tag" bei RTL! Mit "Morden auf Öd - Ein Insel-Krimi" startet am 8. April 2025 um 20:15 Uhr eine neue Krimi-Reihe, die es in sich hat: zwei brandneue Fälle, nordischer Humor, eine eigensinnige Inselgemeinschaft und eine verdeckte Ermittlerin, die kein Verbrechen ungesühnt lässt. Die Filme sind jeweils eine Woche vorab auf RTL+ abrufbar.Ein Mord, ein Cover-up und eine Ermittlerin, die nicht lockerlässtAuf Öd gerät die friedvolle Ruhe aus den Fugen, als ein Boot mit einer Leiche an Land getrieben wird. Die drei Inselpolizisten Rolf Benz (Detlev Buck), Jürgen Benz (Steffen Münster) und Klaus Hansen (Max Hubacher) wissen: Dieser Fall könnte ihre Karriere - und ihr gemütliches Leben - ruinieren. Die Lösung? Vertuschen! Keine Leiche, kein Mord, kein Problem. Doch die Rechnung haben sie ohne Maja Stein (Paula Kalenberg) gemacht. Die junge Polizistin wird als verdeckte Ermittlerin auf die Insel versetzt, um genau diesen Fall zu lösen.Zwei Fälle, ein ungleiches Duo und eine Insel voller Abgründe"Morden auf Öd - Ein Insel-Krimi" erzählt in zwei spannungsgeladenen Filmen von falschen Fährten, unerwarteten Wendungen und einem ungleichen Ermittler-Duo, das sich trotz aller Unterschiede zusammenraufen muss.Folge 1 - "Tag der Abrechnung" (8. April 2025): Eine Leiche strandet auf Öd - und soll genauso schnell wieder verschwinden, denn die Inselpolizisten schieben das Boot kurzerhand zurück aufs offene Meer. Doch als die junge Ermittlerin Maja Stein nach Öd kommt, lässt sich der Fall nicht länger unter den Teppich kehren.Folge 2 - "Die Heimsuchung" (15. April 2025): Maja Stein ist fassungslos: Sie soll die vakante Stelle auf Öd dauerhaft übernehmen! Doch bevor sie sich ihrem Schicksal ergibt, reißt eine Bombe im Supermarkt erneut einen Mann in den Tod. War es ein gezielter Mord oder bloß ein Zufallsopfer?"Morden auf Öd - Ein Insel-Krimi" ist eine Produktion der 307production im Auftrag von RTL Deutschland. Die Hauptrollen in "Morden auf Öd - Ein Insel-Krimi" spielen Paula Kalenberg und Max Hubacher. In weiteren Rollen sind u. a. Lars Rudolph, Meral Perin, Franziska Hartmann und Sebastian Zimmler zu sehen. Der mehrfach ausgezeichnete Regisseur Richard Huber ("Club der roten Bänder", diverse "Tatorte", "Ein Fest fürs Leben") inszeniert beide Filme. Die Drehbücher stammen von Holger Karsten Schmidt, Grimme-Preisträger, Bestseller-Autor sowie Erfinder zahlreicher erfolgreicher Krimi-Reihen (u. a. "Die Toten von Marnow", "Nord bei Nordwest").Produzentin ist Simone Höller, Anemone Krüzner und Polli Elsner sind ausführende Produzentinnen. Das Casting hat Iris Baumüller übernommen, Director of Photography ist Hendrik A. Kley. Executive Producer Fiction ist Nico Grein, die Redaktion verantwortet Greta Gilles unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland.JETZT DIE PREVIEWS SEHEN:FOLGE 1 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedia.rtl.com%2Fvideos%2Fallemarken%2Findex.html%3Fid%3D1631da73-f5bb-11ef-a279-001a4aa4414e&data=05%7C02%7C%7C50c01e92e8f948addad608dd613dcc46%7Cefce8346592b4b6eb1c20fd07bd5e442%7C0%7C0%7C638773640332018148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=WF4V8%2BeCfrhVJ5YFg2%2FxnBIYCL%2FzBZ9ZoLfiWKEpOQs%3D&reserved=0)FOLGE 2 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedia.rtl.com%2Fvideos%2Fallemarken%2Findex.html%3Fid%3D0666a98d-f5bd-11ef-a279-001a4aa4414e&data=05%7C02%7C%7C50c01e92e8f948addad608dd613dcc46%7Cefce8346592b4b6eb1c20fd07bd5e442%7C0%7C0%7C638773640332041278%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=eRPGWZsasobXm9rR0QOfiOl26E7Ms%2FMgVFF1CI%2FHc0M%3D&reserved=0)Hier geht es zur PRESSEMAPPEPressekontakt:Jovan Evermann | Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74234 | jovan.evermann@rtl.deLeyla Karsak | Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74233 | leyla.karsak@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5989192