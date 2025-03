Die Flugtaxi-Branche erlebt turbulente Zeiten. Während der Münchner Hersteller Lilium zum zweiten Mal Insolvenz anmelden musste, zeigen sich am Horizont neue Entwicklungen, die den Sektor und möglicherweise auch die Lilium-Aktie beeinflussen könnten. Der Elektroflugzeugbauer hatte im Herbst erstmals Insolvenz angemeldet, da die finanziellen Mittel für den Produktionsaufbau nicht ausreichten. Ein Hoffnungsschimmer erschien am 24. Dezember, als das Investorenkonsortium Mobile Uplift Corporation einen Kaufvertrag für das Betriebsvermögen der Tochtergesellschaften Lilium GmbH und Lilium eAircraft unterzeichnete und 200 Millionen Euro frisches Kapital in Aussicht stellte. Dennoch reichte dies offenbar nicht aus, um das Unternehmen nachhaltig zu stabilisieren.

Chinesische Unternehmen zeigen Stärke im Flugtaxi-Markt

Während europäische Anbieter wie Lilium und das badische Unternehmen Volocopter mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfen, positionieren sich chinesische Wettbewerber strategisch im Markt. So zeigt der chinesische Konzern Wanfeng Interesse am insolventen Flugtaxi-Hersteller Volocopter und plant dessen Übernahme für zehn Millionen Euro. Gleichzeitig verzeichnet der chinesische Hersteller EHang beeindruckende Wachstumszahlen von 192 Prozent, wie kürzlich veröffentlichte Quartalsergebnisse belegen. EHang gilt als einer der Pioniere der Branche und könnte von seiner frühen Marktpositionierung profitieren. Diese Entwicklungen verdeutlichen die Verschiebung der Kräfteverhältnisse im globalen Flugtaxi-Sektor zugunsten chinesischer Akteure. Für Anleger der Lilium-Aktie stellt sich die Frage, ob auch hier ein strategischer Investor aus China einsteigen könnte, um das technologische Know-how des Unternehmens zu sichern. Die Branchenexperten sind sich einig: Flugtaxis bleiben ein zukunftsträchtiger Markt, doch der Weg zur kommerziellen Nutzung ist steiniger als ursprünglich angenommen.

