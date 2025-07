Zürich - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) will in Bülach ZH ein neues Bargeldlogistikzentrum bauen. Das bisherige Zentrum in Zürich wird dorthin umziehen. Die SNB hat bereits ein Grundstück in Bülach gekauft, um dort ihr neues Bargeldlogistikzentrum zu errichten. «Die sichere Bargeldversorgung durch die Nationalbank bedingt moderne bauliche und technische Infrastrukturen», begründet die Bank den Neubau in einer Mitteilung vom Freitag. Das auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...