AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: AGRANA mit strukturellen Maßnahmen im Segment Zucker; je ein Werk in Österreich und Tschechien wird geschlossen



12.03.2025 / 13:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Wien, 12. März 2025 AGRANA mit strukturellen Maßnahmen im Segment Zucker; je ein Werk in Österreich und Tschechien wird geschlossen Der AGRANA-Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung der Einstellung der Zuckerproduktion an den Standorten Leopoldsdorf im Marchfeld|Österreich sowie Hrušovany|Tschechien mit sofortiger Wirkung zugestimmt. In Österreich wird die gesamte heimische AGRANA-Zuckerproduktion auf den Standort Tulln konzentriert. Diese Maßnahme ist ein wichtiger Teil der strategischen Neuausrichtung des Konzerns, mit der eine langfristige Stabilisierung und Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Zuckerproduktion erreicht werden soll. Auch in Tschechien erfolgt eine Konzentration der Zuckerproduktion auf einen Standort, nämlich Opava. Der Standort Leopoldsdorf bleibt als Logistik-Hub bestehen. Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung.



