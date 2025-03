FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Das Jahr 2024 sei wie erwartet gewesen, doch der Ausblick auf 2025 sei schwach, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Investoren hätten derzeit Schwierigkeiten, die Ursachen der kurzfristigen Schwäche zu identifizieren. Er hofft aber, dass dies eine niedrigere Basis schafft, auf der man aufbauen und im weiteren Jahresverlauf eine Erholung erwarten könne./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2025 / 08:58 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006969603