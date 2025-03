Zalando AKTIE | Analyse und Einschätzung für Investoren

Die langfristige Anlage und Analyse

AKTIEN MARATHON: Zalando

Der längerfristige Ausblick für Investoren

- Zalando ISIN: DE000ZAL1111 - WKN: ZAL111 - Ticker: ZAL

In dieser Analyse - Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden für die nächsten Jahre - bis 2029 - projiziert. Somit können insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen für ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

Wo steht die Zalando Aktie?

Das Unternehmen hat klar von der Corona Pandemie profitiert. Dies kommt im Umsatzwachstum 2020/2021, als auch in den Kurssteigerungen in diesen Jahren zum Ausdruck. Seitdem hat sich der Kurs der Aktie von gut 100 EUR auf aktuell 30 EUR deutlich zurückgesetzt. Zalando investiert aktuell immer noch viel in die Infrastruktur und in das Marketing. Diese Ausgaben sind erlösschmälernd. Eine Dividende wird auch perspektivisch für die kommenden Jahre nicht in Aussicht gestellt.

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Im Wochenchart ist erkennbar, dass die Aktie 2021 noch im Bereich der 100 EUR notiert hat und seitdem deutlich an Wert verloren hat. Die Abwärtsbewegung wurde im Oktober 2022 gestoppt. Es stellte sich nach dem Tief zwar eine kleine Erholungsbewegung ein, diese Gewinne wurden nachfolgend aber direkt wieder abgegeben. Anfang Januar wurde ein neues Tief (15,91 EUR) formatiert. Das Papier konnte sich von hier aus zunächst moderat erholen. Die Kursmuster in den letzten Handelsmonaten haben eine wellenförmige Ausprägung. Erholungen wurden immer wieder abverkauft. Die aktuelle Bewegung geht wieder in Richtung der 30 EUR-Marke....

