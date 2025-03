Die Rheinmetall-Aktie kann am Mittwoch den nächsten Rekord schaffen. Diese guten Nachrichten sorgen für den weiteren Anstieg bei dem DAX-Konzern, und das sollten Anleger nach dem erneuten Erreichen eines Allzeithochs tun: Starke Aussichten bei Rheinmetall Rheinmetall hat am Mittwoch seine Zahlen zum vierten Quartal 2024 und für das Gesamtjahr vorgelegt. Dabei meldete der Rüstungskonzern in etwa Zahlen im Rahmen der Erwartungen und fand beim Aktienkurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...