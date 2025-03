Mehr als 1 GW hat SMA bisher an Wechselrichtern für erneuerbare Wasserstoffproduktion ausgeliefert. Das neuestes Projekt befindet sich in Namibia. Der PV-Komponentenproduzent SMA Technology AG hat Wechselrichter für ein Projekt von Cleanergy Solutions Namibia zur Produktion von Wasserstoff geliefert und installiert. Konkret sei dafür die Tochter Altenso verantwortet, die mit dem Projekt die Marke von einem Gigawatt (GW) Gesamtleistung an ausgelieferten Wasserstoffanwendungen überschreite. Das aktuelle ...

