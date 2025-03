The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.03.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.03.2025ISIN NameCA3719571018 GENESIS AI CORP.CA48132D2005 JUGGERNAUT EXPLORCA74881G1037 QUISITIVE TECH. SOL.CA78412Y2024 SBD CAPITAL CORP.CA90022K1003 TURMALINA METALSIL0011809428 WINDWARD LTDLU2355630455 BENEVOLENTAI S.A. A EO 1US030981AK06 AMERIGAS PART./FIN. 2025US14167R2094 CARECLOUD INC.PREF. SR. AUS29109X1063 ASPEN TECH.INC. DL -,0001