Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT), feierte kürzlich das 10-jährige Jubiläum seiner Interiors Manufacturing Facility (IMF) und damit einen Meilenstein für das Engagement des Unternehmens für die Konzeption und Realisierung der idealen Flugzeugumgebung für einen Kunden mit unübertroffener Qualität und handwerklichem Können. Während des vergangenen Jahrzehnts spielte das hochqualifizierte IMF-Team eine entscheidende Rolle bei der Fertigung einzigartiger und kundenspezifischer Innenausstattungen von Cessna- und Beechcraft-Flugzeugen und setzte dabei hohe Standards in der Luftfahrtindustrie.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250311281730/de/

The beautiful interiors of the Cessna Citation Longitude are some of the many works of craftmanship from Textron Aviation's Interiors Manufacturing Facility. (Photo: Business Wire)

"In den letzten zehn Jahren hat das Team bei IMF immer wieder seine Kompetenz beim Design luxuriöser und kundenspezifischer Innenausstattungen für Flugzeuge von Cessna und Beechcraft unter Beweis gestellt. Dank seiner umfassenden Erfahrungen und seiner minutiösen Handwerkskunst ist jede Innenausstattung ein einzigartiger Beleg für unsere Entschlossenheit, exzellente Arbeit abzuliefern, die den Anforderungen unserer Kunden Rechnung trägt", sagte Todd McKee, Senior Vice President, Integrated Supply Chain. "Heute, da wir diesen Meilenstein feiern, bleiben wir unserem Ziel verpflichtet, weiterhin die Maßstäbe auf dem Gebiet der Flugzeug-Innenausstattungen zu setzen und die Zukunft der Luftfahrt zu inspirieren."

Im Jahr 2015 übernahm Textron Aviation die IMF-Betriebsstätte und benannte sie um. 2024 wurde der Betrieb auf eine Fläche von 16.000 Quadratfuß vergrößert. Durch diese Erweiterung kann das Unternehmen die steigende Nachfrage nach kundenspezifischen Innenausstattungen bei fast jedem neu ausgelieferten Flugzeug sowie bei neuen Modellen wie der Cessna Citation M2 Gen2, CJ4 Gen2, Cessna SkyCourier, Beechcraft King Air 360 und King Air 260 bedienen. Auch derzeit noch in Entwicklung befindliche Produkte darunter die Cessna Citation Gen3s, die Citation Ascend und die Beechcraft Denali werden von der IMF unterstützt, sobald sie in Dienst gestellt werden.

Ganz im Sinne des Engagements des Unternehmens für Nachhaltigkeit umfassten die 2024 vorgenommenen Verbesserungen der Betriebsstätte auch eine energiesparende LED-Beleuchtung und andere hoch effiziente Systeme.

Über die Interiors Manufacturing Facility

Der IMF-Campus in Wichita (US-Bundesstaat Kansas) ist ein hochmoderner Betrieb zur Herstellung von Flugzeug-Innenausstattungen. Sein hochqualifiziertes Team von Bedienern und Handwerkern nutzt moderne Technologien zur Entwicklung und Personalisierung jeder einzelnen Inneneinrichtungen. Von Seiten- und Deckenverkleidungen über Polsterungen bis zur Möbelausstattung der gesamten Kabine sorgt das Handwerkerteam von Textron Aviation IMF für Genauigkeit und Präzision von Anfang bis Ende.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Reise des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., unser kollektives Talent bei den Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwerfen und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Spezialmissionen, Militärtrainern und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetzwerk, um erschwingliche und flexible Flüge zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein Multi-Industrieunternehmen, das sein globales Netzwerk aus Unternehmen in den Bereichen Luftfahrt, Verteidigung, Industrie und Finanzen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems und TRU Simulation Schulung bekannt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Angelegenheiten beschreiben; diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250311281730/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Kelsi Hinshaw

khinshaw@txtav.com

txtav.com