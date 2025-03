© Foto: Symbolbild von Hipkicks auf Pexels

Der Sportartikelriese Puma steht aktuell vor einer echten Zerreißprobe - und das macht die Aktie für clevere Anleger gerade so richtig spannend. Nach einem kräftigen Gewinnrückgang und einem Dividendenschnitt schienen die Zeiten düster, doch genau das bietet auch Chancen. Hinter den Schlagzeilen über unsichere Märkte, Handelsspannungen und einem aufwändigen Effizienzprogramm verbirgt sich ein Unternehmen im Wandel, das daran arbeitet, sich neu zu positionieren. Die letzten Quartale mit schwachen Zahlen haben den Kurs ordentlich belastet - und zwar so, dass der Einstieg bei 20-22 Euro jetzt gar nicht so abwegig erscheint. Lesen Sie jetzt weiter, um zu erfahren, warum sich in diesem Tief auch Potenzial für einen überzeugenden Comeback-Move verbergen könnte.

Hintergrund und Ausblick - Ein Blick auf die Lage

Puma, der zweitgrößte Sportartikelhersteller Deutschlands, hatte im letzten Jahr einen Gewinnrückgang von etwa 7,6?Prozent - wirklich ein harter Brocken. Das spiegelt sich auch in der Dividende wider: Statt wie zuvor 0,82?Euro pro Aktie gibt es nur noch 0,61?Euro. Obwohl der Umsatz moderat um 2,5?Prozent gestiegen ist (währungsbereinigt sogar um 4,4?Prozent), kämpft Puma mit einem echt schwierigen Marktumfeld. Anhaltende Handelsspannungen, stark schwankende Wechselkurse und ein riesiges Kostensenkungsprogramm namens "nextlevel" setzen dem Ganzen zusätzlich zu. Man rechnet im Jahr 2025 mit einem bescheidenen Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich. Gleichzeitig soll das bereinigte EBIT zwischen 520 und 600 Millionen Euro liegen. In den USA und China macht sich im aktuellen Quartal eine schwache Entwicklung bemerkbar, sodass das operative Ergebnis nur bei ca. 70 Millionen Euro liegen wird. Deutlich weniger, als die 159 Millionen Euro im Vorjahr. Diese Zahlen haben das Vertrauen der Anleger ziemlich erschüttert und den Kurs stark unter Druck gesetzt.

Charttechnik - Wo liegt der ideale Einstieg?

Schaut man sich den Chart an, zeigt sich, dass Puma aktuell ordentlich Federn gelassen hat. Der Chart sieht gruselig aus. Ein klassischer Tiefschlag, der aber auch als Chance interpretiert werden kann. Technisch gesehen liegt eine wichtige Unterstützungszone aktuell bei etwa 20-22 Euro. Viele Indikatoren, wie der gleitende Durchschnitt und weitere technische Signale, deuten darauf hin, dass der Kurs sich hier stabilisieren könnte. Sollte es doch noch einmal weiter runtergehen, bieten sich gestaffelte Einstiege ab etwa 20-22 Euro bis hinunter zu 18 Euro an. Kurz gesagt: Der heftige Kursrutsch hat den Markt zwar vorübergehend erschüttert, doch könnte diese Phase auch als gesunde Konsolidierung betrachtet werden, bevor der Aufschwung wieder einsetzt. Für alle, die auf einen technischen Wendepunkt setzen, bieten sich hier attraktive Einstiegspunkte. Es kamen auch schon die ersten Runterstufungen der Analysten rein und die sehen ebenfalls ein faires Kursziel im Bereich um 20 Euro.



Fundamentaldaten, Marktchancen und Kaufempfehlung

Fundamental betrachtet steht Puma vor einem echten Umbruch: Die Gewinne schrumpfen und das Unternehmen kämpft mit hohen Kosten, die im Rahmen des Effizienzprogramms "nextlevel" noch einmal ordentlich in die Höhe gehen. Gleichzeitig signalisiert der Markt, dass das Vertrauen in Puma aktuell stark erschüttert ist - was sich im Kursrutsch widerspiegelt. Doch genau hier liegt auch das Potenzial: Puma arbeitet intensiv daran, sich neu zu positionieren und die Marke höherwertiger zu präsentieren. Während Konkurrenten wie Adidas optimistischere Zahlen vorlegen, zeigt sich Puma als günstigerer Anbieter im Sektor. Unsere Tradingidee lautet daher: Wer an das langfristige Potenzial von Puma glaubt, sollte geduldig sein und auf einen stabilen Einstieg bei 20-22 Euro warten - idealerweise gestaffelt nach unten bis etwa 18 Euro. Diese Einstiegskurve berücksichtigt nicht nur die aktuellen Unternehmenszahlen, sondern auch die technischen Signale, die eine Erholung andeuten. Mit einem gezielten Einstieg zu diesen Niveaus könnte man von einem möglichen Kursaufschwung profitieren, wenn sich das Fundament stärkt und das Vertrauen in die Marke wieder zurückkehrt. Das sind diese Momente, um clever zu investieren - und den Tiefschlag als Chance zu nutzen, bevor Puma wieder an Fahrt gewinnt. Im Erfolgsfall winkt ein charttechnisch auszumachendes Kursziel bei 28 Euro.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.