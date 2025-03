Jährlich rund 30. 000 Tonnen will RWE von 2030 bis 2044 an das französische Unternehmen liefern. Der grüne Wasserstoff stammt vom Elektrolyseur in Lingen und ist hauptsächlich für die Total-Raffinerie in Leuna bestimmt. Die beteiligten Unternehmen sprechen von einer Vereinbarung mit "Signalcharakter für den deutschen Markt". RWE und Total Energies haben einen langfristigen Abnahmevertrag für grünen Wasserstoff geschlossen. Die Konditionen sehen eine Laufzeit von 15 Jahren vor. Ab 2030 soll RWE demnach jährlich rund 30. 000 Tonnen grünen Wasserstoff aus seiner Anlage in Lingen (Niedersachsen) an ...

