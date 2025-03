Anleger treten beim DAX am Donnerstag überraschend auf die Bremse. Das steckt dahinter und das bewegt den deutschen Leitindex jetzt. Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien von Hugo Boss und K+S. Nach dem starken Vortag geht der Erholung am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag offenbar bereits wieder die Puste aus. Der DAX sank in den ersten Handelsminuten um 0,45 Prozent auf 22.575,17 Punkte. Am Mittwoch hatte der DAX zwischenzeitlich um mehr als ...

