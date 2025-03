NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 4,10 auf 6,50 Euro hochgezogen, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die geplanten deutschen Infrastruktur- und Verteidigungsausgaben dürften den heimischen Stahlverbrauch um 25 bis 35 Prozent steigern, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Dazu komme die mögliche zusätzliche Nachfrage durch einen Wiederaufbau der Ukraine. Gegenwind gebe es indes durch die neuen US-Importzölle. Die europäischen Stahltitel preisten schon viel Positives ein, weshalb er sie überwiegend mit "Neutral" bewerte. Bei Thyssenkrupp habe sich der Aktienkurs seit Jahresbeginn wegen Großaufträgen für die vor der Abspaltung stehende Marinesparte schon mehr als verdoppelt. Er wolle weiterhin die Fortschritte bei der Restrukturierung des Stahlgeschäfts beobachten./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / 19:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 00:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007500001