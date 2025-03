Die Tesla-Aktie hat in den vergangenen Monaten fast die Hälfte an Wert verloren - in dieser Form wohl einmalig in der Börsengeschichte, meinen Analyst:innen von JPMorgan. Nicht alle beurteilen Teslas aktuelle Lage aber als so negativ. Nachdem Tesla im Dezember 2024 eine Rekord-Marktkapitalisierung von 1,54 Billionen US-Dollar erreicht hatte, ging es in den Folgemonaten rasant bergab. Mitte März 2025 ist der E-Autokonzern von Elon Musk an der Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...