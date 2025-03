Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Intel | Adobe | Ui Path - Donald Trump lässt Daimler Truck & Co abstürzen! - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung Dax - Tritt auf der Stelle Tops & Flops - Hannoveer Rück nach Zahen Spitze Adobe - KI füllt die Kassen nicht übermäßig Sentinel One - Anleger ziehen sich zurück Intel - neuer Chef ist da Doc Morris - Kapitalerhöhung lässt Aktie tief fallen Redcare Pharmacy - Aktie in Sippenhaft Termine Hannover Rück - Zahlen können sich sehen lassen Daimler Truck - das sieht nicht gut aus Rheinmetall - Hammerkursziel für die Aktie Indra Sistemas - Kooperation mit Rheinmetall Hugo Boss - er hellt sich etwas auf ThyssenKrupp - es geht wieder bergauf K+S - keine schönen Zahlen Grenke - Anleger flüchten Musterdepot - kaum Bewegung Zuschauerfragen