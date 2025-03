NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Schneider Electric um gleich zwei Schritte von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 214 auf 280 Euro angehoben. Analystin Daniela Costa verwies in ihrer am Donnerstag vorliegenden Kaufempfehlung auf jüngste Kursrückschläge beim Elektrokonzern aus Sorge um den Datencenter-Bedarf. Das Ausmaß, in dem sich Anleger von Profiteuren abwendeten, sei übertrieben. Bei Schneider rechnet sie binnen zwei Jahren aus eigener Kraft mit viel mehr Wachstum als bei anderen Branchenwerten./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 05:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121972