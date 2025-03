EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges

sino AG | High End Brokerage: HSBC plant laut Pressemitteilung Veräußerung der Beteiligung an sino AG



13.03.2025 / 13:05 CET/CEST

Düsseldorf, 13.03.2025



Die sino AG hat heute Mittag erfahren, dass die HSBC plane, die Beteiligung an der sino AG vollständig zu veräußern.



Bereits gestern hatte HSBC folgende Nachricht auf ihrer Firmenseite gestellt, darin heißt es unter anderem:

"HSBC Continental Europe S.A., Germany ("HSBC Deutschland") hat beschlossen, die 24.9%-Beteiligung an sino AG ("sino AG", die "Gesellschaft") auf kontrollierte Weise und mit dem Ziel der Wertmaximierung für HSBC-Aktionäre vollständig zu veräußern."



https://www.about.hsbc.de/de-de/news-and-media/hsbc-plant-veraeuserung-der-beteiligung-an-sino-ag



