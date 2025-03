Der Goldpreis setzt seine beeindruckende Aufwärtsbewegung fort und notiert aktuell am Donnerstagmorgen bei 2.940 US-Dollar. Damit verzeichnet das Edelmetall ein Tagesplus von 0,87 % und einen Wochenanstieg von 1,0 %. Die jüngsten Entwicklungen an den Finanzmärkten, insbesondere der Handelsstreit zwischen den USA und Kanada sowie eine schwache Inflation in den Vereinigten Staaten, treiben die Goldnachfrage weiter an. Analysten von BNP Paribas prognostizieren einen weiteren Kursanstieg, der die Marke von 3.100 US-Dollar überschreiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...