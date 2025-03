Der chinesische Autohersteller Changan will Feststoffbatterien bis 2026 in Fahrzeugen validieren und die Serienproduktion der Akkus ab 2027 schrittweise vorantreiben. Das sollen Verantwortliche des Unternehmens dieser Tage vor Investoren bekanntgegeben haben. Wie das Portal CN EV Post schreibt, soll Changans Festkörperbatterie vom Typ Jinzhongzhao bis Ende dieses Jahres ihr Debüt in "funktionsfähigen Fahrzeugprototypen" geben und anschließend validiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...