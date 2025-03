NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo angesichts eines entbrannten Zollstreits zwischen der USA und der Europäischen Union auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2770 Pence belassen. Für die europäischen Spirituosenkonzerne sei die Entwicklung möglicherweise nicht so schlimm, wie es angesichts der hohen, angedrohten Zölle zunächst scheine, schrieb Analystin Nadine Sarwat in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Was US-Präsident Donald Trump sage und tue, könne sehr unterschiedlich sein, erwähnte sie und erinnerte daran, dass die Familie des LVMH-Unternehmers Bernard Arnault mit Präsident Trump befreundet sei./tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 14:39 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 14:39 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0002374006