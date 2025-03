Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 13 mars/March 2025) - The common shares of Neural Therapeutics Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Neural Therapeutics is an ethnobotanical drug discovery company, focusing on the development of therapeutic drugs for mental illnesses related to substance use disorders, including alcohol and opioid dependence. The Company's innovative approach to drug development involves the strategic use of sub-hallucinogenic doses of mescaline extract, enhancing safety and scalability while maintaining therapeutic efficacy.

_________________________________

Les actions ordinaires de Neural Therapeutics Inc. ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Neural Therapeutics est une société de découverte de médicaments ethnobotaniques spécialisée dans le développement de médicaments pour les maladies mentales liées aux troubles liés à la consommation de substances, notamment la dépendance à l'alcool et aux opioïdes. Son approche innovante du développement de médicaments repose sur l'utilisation stratégique de doses subhallucinogènes d'extrait de mescaline, améliorant ainsi la sécurité et l'évolutivité tout en préservant l'efficacité thérapeutique.

Issuer/Émetteur : Neural Therapeutics Inc. Security Type/Titre : Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s) : NURL Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation : 88 700 524 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission : 31 203 436 CSE Sector/Catégorie : Diversified Industries/Sociétés diversifiées CUSIP : 64134N 20 3 ISIN : CA 64134N 20 3 2 Boardlot/Quotité : 1000 Trading Currency/Monnaie de négociation : CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription : Le 17 mars/March 2025 Other Exchanges/Autres marches : N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier : Le 31 juillet/July Transfer Agent/Agent des transferts : Odyssey Trust Company

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)