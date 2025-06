Hanf.com expandiert nach Bonn und lädt zur Mary Jane Berlin 2025 ein

Anzeige / Werbung Neural Therapeutics und CWE treiben CBD-Präsenz in Deutschland weiter voran Neuer Standort in Bonn stärkt Marktpräsenz Hanf.com, setzen ihren Wachstumskurs in Deutschland fort. Mit der Unterzeichnung eines Franchisevertrags zur Eröffnung eines Hanf.com-Geschäfts in Bonn erweitert CWE sein stationäres Vertriebsnetz auf nunmehr 16 Geschäfte - darunter das zweite im bevölkerungsreichen Nordrhein-Westfalen. Bonn als frühere Hauptstadt und bedeutender Wissenschaftsstandort mit über 320.000 Einwohnern bietet laut Unternehmen ideale Voraussetzungen für das CBD-Angebot von Hanf.com. Es handelt sich bereits um den fünften Franchisevertrag des Unternehmens, was die Dynamik der Expansion unterstreicht. Einladung zur Mary Jane Berlin 2025 Neben dem Vorstoß nach Bonn kündigt Hanf.com auch seine Teilnahme an der Mary Jane Berlin 2025 an. Europas führende Cannabis-Messe findet vom 19. bis 22. Juni auf dem Berliner Messegelände statt. Das Unternehmen wird auf dem Gemeinschaftsstand G19/G20 seine aktuellen Produktneuheiten präsentieren - darunter hochwertige CBD-Öle, nachhaltige Hanf-Wellnessprodukte und neue Lifestyle-Angebote. "Wir freuen uns, das Hanf.com-Erlebnis nach Bonn zu bringen - eine Stadt mit tiefen Wurzeln und einem fortschrittlichen Spirit", sagte Alex Cerveny, COO von Hanf.com. "Diese neue Franchise stellt einen wichtigen Schritt in unserer Mission dar, hochwertige CBD-Produkte für Kunden in ganz Deutschland zugänglich zu machen." CBD als Lifestyle - Messe mit Festivalcharakter Die Mary Jane Berlin gilt als Schaufenster der Branche - über 60.000 Besucher und 500 Aussteller aus aller Welt werden erwartet. Neben Produktneuheiten gibt es Panels mit Experten, Live-Musik, Streetfood und einen Fachbesuchertag für Geschäftskontakte. Cerveny unterstrich die Bedeutung der Veranstaltung für Hanf.com: "Diese Veranstaltung ist nicht nur eine Messe - sie ist eine Feier der Cannabiskultur, der Innovation und des Fortschritts." Er betonte weiter: "Wir begrüßen die Gelegenheit auf den Austausch mit Branchenpartnern und Konsumenten, um unser sorgfältig kuratiertes Portfolio an CBD-Produkten zu präsentieren, während wir weiter den Weg für die Eröffnung weiterer Franchise-Standorte ebnen." Webinar mit HANF.com Am 24. Juni um 17 Uhr lädt Hanf.com zu einem exklusiven und natürlich kostenlosen Webinar ein, indem der Markt und das Unternehmen vorgestellt wird. Sie möchten teilnehmen? Schicken Sie gern eine Email an e.reuter@dr-reuter.eu und lassen sich für das Webinar registrieren. ---?? ?? Lassen Sie sich in den Verteiler für Neural Therapeutics oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Neural Therapeutics" oder "Nebenwerte".?? ? Neural Therapeutics Inc. / CWE Land: Kanada/Toronto?? ISIN: CA64134N2032 https://neuraltherapeutics.ca/ Disclaimer/Risikohinweis ? Interessenkonflikte: Mit Neural Therapeutics existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Neural Therapeutics. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Neural Therapeutics können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden. ?? Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Neural Therapeutics einsehen: https://neuraltherapeutics.ca/ ?? Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes. ?? Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. ?? Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Neural Therapeutics vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen. ?? Zukunftsgerichtete Aussagen?? Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen. ?? Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. ?? Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen?? Dr. Reuter Investor Relations?? Dr. Eva Reuter?? Friedrich Ebert Anlage 35-37?? 60327 Frankfurt?? +49 (0) 69 1532 5857?? www.dr-reuter.eu?? www.small-microcap.eu?? ?? Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu?? ?? Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research. ? The post Hanf.com expandiert nach Bonn und lädt zur Mary Jane Berlin 2025 ein appeared first on Small- and MicroCap Equity. Enthaltene Werte: CA64134N2032

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )