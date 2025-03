Orell Füssli AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Orell Füssli AG: Orell Füssli steigert Umsatz, EBIT und Gewinn 2024 deutlich



14.03.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gema¨ss Art. 53 KR

Orell Füssli steigert Umsatz, EBIT und Gewinn 2024 deutlich

Umsatz wächst um 8.7%, EBIT steigt um 24.5%

Erhöhung des Reingewinns um 19.6% auf CHF 17.5 Mio.

Erfolgreiche Umsetzung strategischer Projekte

Verwaltungsrat beantragt der GV eine Erhöhung der Dividende auf CHF 4.40 je Aktie

Zürich, 14. März 2025 - Orell Füssli verzeichnete 2024 ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr mit Wachstum in allen Bereichen und einem Ergebnis, das über den eigenen Erwartungen lag. Die Gruppe steigerte den Umsatz im vierten Jahr in Folge auf CHF 252.5 Mio. (Vorjahr CHF 232.2 Mio.) und das Betriebsergebnis (EBIT) auf CHF 22.6 Mio. (Vorjahr CHF 18.1 Mio.). Die EBIT-Marge erhöhte sich um 1.1 Prozentpunkte auf 8.9%. Der Reingewinn stieg um 19.6% auf CHF 17.5 Mio. (Vorjahr CHF 14.6 Mio.). Orell Füssli verfügt über eine äusserst solide Bilanz, die Eigenkapitalquote betrug Ende Jahr 73.8% (Vorjahr 74.0%).

Die Umsetzung der Wachstumsstrategie in den Bereichen Sicherheit und Bildung entwickelt sich auch im zweiten Jahr nach der Lancierung sehr erfreulich und lässt erwarten, dass die für die Strategieperiode bis 2028 gesetzten Wachstumsziele erreicht werden. Das organische Umsatzwachstum lag 2024 deutlich über dem avisierten Wachstumsziel von 4-6% und die Profitabilität konnte trotz substanzieller Investitionen in den Ausbau des digitalen Geschäfts weiter gesteigert werden. Die für 2028 geplante strategische EBIT-Marge von 8% wurde bereits erreicht.

Sicherheitsdruck

Die Division Sicherheitsdruck steigerte 2024 den Umsatz deutlich auf CHF 86.4 Mio. (Vorjahr CHF 77.2 Mio.), was über den prognostizierten Erwartungen lag. Der Auftragseingang war aufgrund diverser Neukundengewinne hoch und die sehr gute Auftragslage wird das Unternehmen auch bis weit ins Jahr 2025 auslasten. Das Betriebsergebnis (EBIT) konnte dank höherem Umsatz und gesteigerter operativer Effizienz auf CHF 12.9 Mio. (Vorjahr CHF 10.6 Mio.) verbessert werden. Neben der guten Auftragslage hat auch der vorteilhafte Produktmix zum guten Ergebnis beigetragen.

Die Nachfrage nach Banknoten steigt weltweit kontinuierlich an, vor allem in Lateinamerika, Afrika und Teilen Asiens, aber auch in der westlichen Welt wächst das Banknotenvolumen weiterhin moderat. Der Sicherheitsdruck konnte im vergangenen Jahr diverse neue internationale Kundenaufträge gewinnen, darunter zwei weitere Zentralbanken als neue Ankerkunden mit Mehrjahresverträgen. Die Division baute ihre Position als Innovationsführer weiter aus und präsentierte diverse Neuheiten an internationalen Fachkonferenzen.

Industrielle Systeme (Zeiser)

Die Division Industrielle System verzeichnete 2024 eine sehr gute Auslastung und steigerte den Umsatz auf CHF 24.8 Mio. (Vorjahr CHF 21.6 Mio.). Aufgrund des höheren Umsatzes sowie Effizienzsteigerungen in der Produktion konnten die höheren Personal- und Betriebskosten kompensiert werden. Das Betriebsergebnis (EBIT) liegt mit CHF 3.5 Mio. auf Vorjahresniveau (Vorjahr CHF 3.6 Mio.).

Das Geschäft von Zeiser im Bereich der Serialisierung von Banknoten und Reisepässen gewinnt dank mehreren Neukundengewinnen an Dynamik, und auch das Geschäft mit Track & Trace-Systemen konnte gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Im Bereich der Track & Trace-Lösungen wurden mehrere Referenzsysteme an Passhersteller ausgeliefert und die Inbetriebnahme des ersten Track & Trace-Systems für den Banknotendruck bei Orell Füssli Sicherheitsdruck ist für 2025 geplant. Zudem konnte Ende des Berichtsjahres die erste komplett in der Orell Füssli Gruppe gefertigte Anlage mit Lasertechnologie zur Perforation von Banknoten erfolgreich in Betrieb genommen werden.

Für 2025 erwartet die Division eine weitere Zunahme der Geschäftsaktivitäten und eine positive Umsatzentwicklung.

Buchhandel

Orell Füssli Thalia AG vermochte 2024 seinen Wachstumskurs weiter fortzusetzen und auszubauen. Der Umsatz stieg um 5.8% auf CHF 248.6 Mio. (Vorjahr CHF 235.0 Mio.). Quotenkonsolidiert verbesserte sich der Umsatz der Division Buchhandel auf CHF 124.3 Mio. (Vorjahr CHF 117.5 Mio.). Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug CHF 9.3 Mio. (Vorjahr CHF 8.0 Mio.).

Orell Füssli Thalia hat 2024 in einem anspruchsvollen Umfeld die Marktführerschaft im Schweizer Buchhandel weiter ausgebaut. Die Division eröffnete 2024 insgesamt sechs neue Buchhandlungen an Hochfrequenzlagen, unter anderem in den Bahnhöfen Chur, Aarau, Winterthur und Zug sowie im Einkaufszentrum Letzipark in Zürich und im belebten Einkaufsquartier von Uster. Zudem wurden im Rahmen von Nachfolgelösungen eine weitere Buchparadies-Filiale im Einkaufszentrum Mall of Switzerland in Ebikon sowie die Buchhandlung Rapunzel am Bahnhof in Liestal übernommen. Das E-Commerce-Geschäft konnte gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert werden und auch das Firmenkundengeschäft der Delivros Orell Füssli AG verzeichnete erneut ein Wachstum.

Für 2025 sind weitere Filialeröffnungen geplant. Der Ausbau des Filialnetzes wird zu einem weiteren Umsatzzuwachs führen.

Verlage

Die Orell Fu¨ssli Verlage für Bildungsmedien, juristische Medien und Kinderbücher haben sich zu einem der führenden Anbieter von Lehr- und Lernmedien in der Schweiz entwickelt. Dies ist auch eine Folge der erfolgreichen Integration des hep Verlags, der seine Wachstumsziele übertroffen hat. Sowohl Umsatz als auch EBIT der Verlage konnten gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Alle Programme haben zahlreiche neue Publikationen auf den Markt gebracht und wichtige Kooperationen geschlossen. Erstmals wurden auch Fachkonferenzen erfolgreich angeboten, die vom hep Verlag und im Bereich der juristischen Medien durchgeführt wurden. Die Grundlagen und Initiativen für das weitere Wachstum der Verlage im Jahr 2025 sind gelegt. Um der strategischen Bedeutung der Verlage noch besser Rechnung zu tragen, wurde Martina Barth, Geschäftsführerin der Orell Füssli Verlage, per 1. Januar 2025 in die Geschäftsleitung der Orell Füssli Gruppe befördert.

Digitale Nachweise

Procivis etabliert sich zunehmend als nationale und internationale Anbieterin von Software und Lösungen für elektronische Identitäten sowie verifizierbare digitale Nachweise. Die eigens dafür entwickelte Software Procivis One wurde 2024 erfolgreich auf dem Markt lanciert. Procivis gewann im abgelaufenen Geschäftsjahr erste wichtige Referenzaufträge für die Software Procivis One, unter anderem von der Stadt Zug und vom US-amerikanischen Ministerium für Innere Sicherheit (DHS). Der Fokus 2025 liegt auf der Vermarktung der Procivis One Software in der Schweiz und in der EU, wo mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Schweizer E-ID (BGEID) und der Einführung von eIDAS 2.0 die Entwicklung von sicheren, standardisierten digitalen Identitäten und Nachweisen stark Dynamik gewinnen wird.

Dividende

Aufgrund des guten Ergebnisses schlägt der Verwaltungsrat der 135. ordentlichen Generalversammlung vom 13. Mai 2025 vor, die Dividende von CHF 3.90 auf CHF 4.40 je Orell Füssli Aktie zu erhöhen. Der Vorschlag folgt der langfristigen Dividendenpolitik von Orell Fu¨ssli, welche vorsieht 60 - 80% des den Aktionären zustehenden Reingewinns auszuschütten. Die Dividendenauszahlung erfolgt nach der Genehmigung durch die Aktionäre an der Generalversammlung.

Aussichten 2025

Die Aussichten sind auch für das Geschäftsjahr 2025 gut. Orell Füssli geht von einem Umsatzwachstum, mindestens im Rahmen des avisierten Wachstumskorridors und entsprechendem EBIT aus. Die Wachstumsstrategie 2028 wird konsequent weiter vorangetrieben. Aufgrund des saisonalen Geschäfts im Buchhandel und bei den Verlagen, ist zu erwarten, dass das zweite Halbjahr etwas stärker ausfallen wird als das erste.

Kennzahlen Orell Fu¨ssli Gruppe in Mio. CHF

In Mio. CHF 2024 2023 Umsätzeaus Lieferungen und Leistungen 252.5 232.2 Betriebsleistung (EBITDA) 35.1 29.8 Betriebsergebnis (EBIT) 22.6 18.1 Jahresergebnis 17.5 14.6 Jahresergebnis nach Minderheiten 14.1 12.0 Eigenkapital 140.8 132.1 Anteil Minderheiten am Eigenkapital 9.2 8.3 Dividende (in CHF pro Aktie)1) 4.40 3.90 Anzahl Mitarbeitende (FTE) per 31.12.2) 659 638



Geschäftsbericht 2024

Der Geschäftsbericht 2024 ist auf unserer Website unter https://orellfuessli.com/finanzberichte-und-praesentationen verfügbar. Ein Druckexemplar kann via E-Mail an investors@orellfuessli.com angefordert werden.

Agenda

Generalversammlung 2025 13. Mai 2025

Publikation Halbjahresergebnis 2025 25. Juli 2025

Kontakt

Orell Füssli AG

Tel. +41 44 466 72 94

media@orellfuessli.com

Orell Füssli ist eine Pionierin in den Bereichen Sicherheit und Bildung. Als Expertin für Sicherheitslösungen für Staat und Bürger und als führendes Schweizer Unternehmen im Buchhandel unterstützt Orell Füssli ihre Kundinnen und Kunden mit einem einzigartigen und kundenspezifischen Angebot.



Als führende Systemanbieterin für Sicherheitstechnologien und Identifikationssysteme und als langjährige Partnerin von Staaten setzt Orell Füssli technologische Standards sowohl in analogen als auch digitalen Anwendungen. In den Bereichen Sicherheitsdruck und Serialisierung bietet Orell Füssli innovative Druckverfahren und Dienstleistungen, um Banknoten, Wert- und Identitätsdokumente zu erstellen und erfolgreich zu schützen.



Verifizierbare digitale Nachweise stellen ergänzend ein neues, relevantes Geschäftsfeld mit grossem internationalen Potential dar, welches in den kommenden Jahren durch Procivis, einem Tochterunternehmen von Orell Füssli, entwickelt werden soll.



Im Buchhandel ist die Orell Füssli AG mit 50% an der Orell Fu¨ssli Thalia AG beteiligt, die mit ihren attraktiven Gross- und Spezialbuchhandlungen ein breites Einkaufserlebnis rund ums Buch anbietet. Als Omnichannel-Unternehmen ist es mit einem umfassenden Angebot an Filialen in der Deutschschweiz und mit verschiedenen E-Commerce-Dienstleistungen im Markt präsent. Für Bibliotheken und Unternehmen erbringt Orell Füssli Thalia AG Logistik- und Serviceleistungen.



Mit ihren Verlagen konzentriert sich Orell Füssli auf Lernmedien, Juristische Medien sowie unterhaltende und Wissen vermittelnde Kinderbücher.



Orell Fu¨ssli wurde vor über 500 Jahren gegründet und erzielt mit rund 660 Mitarbeitenden und Standorten in fünf La¨ndern einen Umsatz von rund CHF 250 Mio. Orell Füssli ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol OFN kotiert.