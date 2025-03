DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ALLIANZ - Die Allianz führt ein Konsortium, das für 3,5 Milliarden Euro den Spezialversicherer Viridium übernimmt, welches mehrheitlich dem Finanzinvestor Cinven gehört, an dem aber auch die Hannover Rück und Generali beteiligt sind. Das Konsortium, dem auch die T&D Insurance Group aus Japan und der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock angehören, übernimmt den Abwickler von Lebensversicherungs-Altbeständen in einem Deal, in dem Viridium mit rund 3,5 Milliarden Euro bewertet wird. Die Verträge sollen in der kommenden Woche unterzeichnet werden. Generali bleibt an Bord und wird ihren Anteil vielleicht noch aufstocken. Die Hannover Rück dagegen wird wohl einen Teil oder alles verkaufen. Die Allianz soll künftig etwa 25 Prozent an Viridium halten. Dafür muss sie knapp 900 Millionen Euro aufbringen. Im Rennen war zuletzt auch das Abwicklungsunternehmen Athora, das eng mit dem globalen Vermögensverwalter Apollo zusammenarbeitet. (Süddeutsche Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2025 01:22 ET (05:22 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.