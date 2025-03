DJ Daimler Truck setzt neues Sparprogramm für Europa-Geschäft auf

DOW JONES--Daimler Truck setzt nach einem schwachen vierten Quartal erneut den Rotstift im Europa-Geschäft an. Bis spätestens zum Jahr 20230 sollen die wiederkehrenden Kosten um mehr als 1 Milliarde Euro gesenkt werden, kündigte der DAX-Konzern bei Vorlage der Jahreszahlen an. Der Vorstand habe ein entsprechendes Effizienzprogramm aufgesetzt. Die bisher ergriffenen Maßnahmen bei Mercedes-Benz Trucks zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung seien nicht ausreichend gewesen, so das Unternehmen. Mit dem Betriebsrat seien Gespräche aufgenommen worden.

Im abgelaufenen Jahr brach der Absatz bei Mercedes-Benz Trucks um ein Fünftel ein, der Umsatz um gut ein Zehntel. Der bereinigte operative Gewinn sackte sogar um mehr ein Drittel ab. Die entsprechende operative Rendite sank den weiteren Angaben zufolge auf 7,5 von 10,2 Prozent im Jahr zuvor. Alleine im vierten Quartal sackte das bereinigte EBIT im Europa-Geschäft sogar um 37 Prozent ab.

