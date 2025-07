Der DAX ist mit kräftigen Gewinnen in die neue Woche gestartet und hat dabei die Marke von 24.000 Punkten zurückerobert. Der deutsche Leitindex ging mit einem Plus von 1,2 Prozent auf dem Tageshoch bei 24.073 Punkten aus dem Handel. Am Freitag hatte er noch 0,6 Prozent auf 23.787 Punkte eingebüßt. ...