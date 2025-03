An den US-Börsen sorgt die Handelspolitik von Präsident Donald Trump weiter für große Verunsicherung. Wie jüngste Studien zeigen, fließt deshalb auch mehr Geld in europäische Aktien. Am Freitag eröffnet der DAX leicht im Plus, wobei die Papiere von BMW, Commerzbank, Daimler Truck, Dermapharm, Mutares, Thyssenkrupp im Fokus der Anleger stehen dürften.

