Nachdem bereits am Mittwoch die Deutsche Bank ein positives Signal für die Robinhood-Aktie gesetzt hatte (DER AKTIONÄR berichtete), zieht nun auch Star-Investorin Cathie Wood mit ihrer Investmentgesellschaft ARK Invest nach. Wie am heutigen Freitag bekannt wurde, hat ARK am gestrigen Donnerstag erneut kräftig zugeschlagen und seinen Bestand an Robinhood-Aktien weiter aufgestockt.Konkret erwarb ARK Invest 143.855 Aktien von Robinhood zu einem Gesamtwert von 5,59 Millionen Dollar. Doch damit nicht ...

