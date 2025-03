EQS-News: STRATEC SE / Schlagwort(e): ESG

STRATEC ERHÄLT VALIDIERUNG IHRER KLIMAZIELE DURCH DIE SCIENCE BASED TARGETS INITIATIVE (SBTi) Birkenfeld, 14. März 2025 Die STRATEC SE, Birkenfeld, Deutschland, (Frankfurt: SBS; Prime Standard, SDAX) gibt heute die Validierung ihrer kurz- und langfristigen Ziele zur Reduktion von Treibhausgasemissionen durch die Science Based Targets Initiative (SBTi) bekannt. Die neu überarbeiteten sowie wissenschaftsbasierten Klimaziele von STRATEC stehen damit im Einklang mit dem Pariser Abkommen die Erderwärmung auf möglichst 1,5°C zu begrenzen. Die von der SBTi validierten Ziele lauten wie folgt: Kurzfristige Ziele

Das kurzfristige Ziel sieht vor, die absoluten Treibhausgasemissionen im Bereich Scope 1, Scope 2 sowie Scope 3 bis 2032 jeweils um 50,4% im Vergleich zum Basisjahr 2023 zu reduzieren. Langfristige Ziele

Reduktion der absoluten Scope 1- und Scope 2-Treibhausgasemissionen bis 2045 um 90% im Vergleich zum Basisjahr 2023. Zudem ist vorgesehen, die absoluten Scope 3-Treibhausgasemissionen im gleichen Zeitraum ebenfalls um 90% zu reduzieren. Net-Zero-Ziel

STRATEC verpflichtet sich, bis 2045 Netto-Null-Treibhausgasemissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erreichen. "Das Thema Nachhaltigkeit ist fest in unserer Unternehmensstrategie verankert und wir sind entschlossen proaktiv Maßnahmen zu ergreifen, um unsere Treibhausgasemissionen weiter zu reduzieren. Die Validierung unserer überarbeiteten Klimaziele gemäß dem SBTi Net-Zero Standard ist ein wichtiger Meilenstein unserer Nachhaltigkeitsstrategie und untermauert unseren bisherigen Weg. Wir sind entschlossen, unsere Kunden und Lieferanten in enger Zusammenarbeit auf ihrem Weg hin zur Dekarbonisierung ihres Geschäftsmodells zu unterstützen", so Marcus Wolfinger, CEO der STRATEC SE. ÜBER SBTi

Die Science Based Targets Initiative (SBTi) ist eine Partnerschaft zwischen dem CDP (Climate Disclosure Project), dem Global Compact der Vereinten Nationen, dem World Resources Institute (WRI) und dem World Wide Fund for Nature (WWF). Die SBTi definiert und fördert Best Practices bei der Festlegung wissenschaftlich fundierter Ziele und bewertet die Ziele von Unternehmen unabhängig. Weitere Informationen unter https://sciencebasedtargets.org ÜBER STRATEC

Die STRATEC SE ( www.stratec.com ) projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Life Sciences. Darüber hinaus bietet das Unternehmen komplexe Verbrauchsmaterialien für diagnostische und medizinische Anwendungen an. Bei Analysensystemen sowie Verbrauchsmaterialien wird dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über das Design und die Produktion bis zur Qualitätssicherung abgedeckt. Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000STRA555) werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse an. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:

STRATEC SE

Jan Keppeler, CFA | Investor Relations, Sustainability & Corporate Communications

Telefon: +49 7082 7916-6515

ir@stratec.com

www.stratec.com



