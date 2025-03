Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Gold | Ferrari | BMW - große Palantir-Ankündigung geht ins Leere! - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - versönlich ins Wochenende Tops & Flops - Rheinmetall - wer sonst - S&P 500 - jetzt auch offiziell in einer Korrektur Gold - 3.000 US-Dollar in Reichweite Foxconn - überraschender Gewinneinbruch Docusign - Aktie nach Zahlen zweistellig im Plus Ulta Beauty - sorgen die Zahlen für eine Trendwende im Kurs - Palantir - ein Satz bei X - das war nix! Tesla - Brief an den Handelsbeauftragten 30 für 2027 - die neuen Qualitätsaktien von Morgan Stanley Kering - Aktie unter Druck Termine - Li Auto unter Druck nach Zahlen BMW - Zahlen setzen Aktie unter Druck Daimler Truck - Ausblick zu optimistisch! Commerzbank - Unicredit hat grünes Licht Mutares - Beteiligung aus Österreich explodiert! Portfolio - Nordex bei 40 % Plus Zuschauerfragen