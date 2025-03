Dieser Schritt setzt ein Zeichen. Während etwa der britische Rivale BP sein Heil im Weg zurück sieht, stoppt Shell nun in seiner Raffinerie in Wesseling die Verarbeitung von Rohöl. Zuvor wurden dort über 90 Jahre hinweg Kraftstoffe wie etwa Benzin, Kerosin oder Diesel produziert. Nun baut Shell - zumindest an diesem Standort - kräftig um. In Zukunft fokussieren sich die Briten hier in erster Linie auf sogenannte Grundstoffe für Schmieröl oder Kühlmittel. Diese werden beispielsweise bei Elektroautos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...