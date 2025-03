Im Geschäftsjahr 2024 musste sich die Bechtle AG schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stellen - dennoch gelang es dem IT-Dienstleister, das Geschäftsvolumen um 2,0?% auf 7.949,0?Mio.?€ zu steigern. Während der Umsatz mit 6.305,8?Mio.?€ um 1,8?% zurückging, blieb das Vorsteuerergebnis (EBT) mit 345,1?Mio.?€ auf einem soliden Niveau, wenn auch leicht hinter dem Vorjahreswert von 374,5?Mio.?€ zurück. Die EBT-Marge sank von 5,8 auf 5,5?%, was die Herausforderungen in den Hauptmärkten widerspiegelt. Regionale Dynamik: Unterschiedliche Wachstumsraten in Europa In den wichtigsten Märkten Deutschland ...

