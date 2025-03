Seit Monaten versucht Thyssenkrupp, eine Minderheitsbeteiligung an seiner Kriegsschiff-Sparte abzuspalten und zu verkaufen. Als ein möglicher Käufer wurde Rüstungskonzern Rheinmetall gehandelt. Doch wie es in einem Medienbericht heißt, ist der Teilverkauf nun gescheitert. Die Thyssenkrupp-Aktie gerät im späten Freitagshandel unter Druck - vorübergehend. Das Handelsblatt berichtet unter Berufung auf Insider, dass der mögliche Teilverkauf der Marinesparte ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) an Rheinmetall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...