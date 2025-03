Der Investmentfonds erwirbt 50.000 Stammaktien für 771,70 Pence je Anteil und verzeichnet einen geschätzten Nettoinventarwert von 851,55 Pence pro Aktie.

The Biotech Growth Trust PLC hat am 14. März 2025 einen bedeutsamen Aktienrückkauf durchgeführt. Das Unternehmen erwarb insgesamt 50.000 eigene Stammaktien zu einem Preis von 771,70 Pence pro Aktie für eine anschließende Einziehung. Diese Transaktion erfolgte im Rahmen der Ermächtigung, die auf der Hauptversammlung des Unternehmens am 27. Februar 2025 erteilt wurde, bis zu 4.255.299 eigene Aktien am Markt zurückzukaufen. Nach dieser Transaktion beläuft sich die Gesamtzahl der Stammaktien des Unternehmens, abzüglich der zur Einziehung zurückgekauften Stammaktien, auf 27.837.591. Diese Zahl kann von Aktionären als Nenner für die Berechnung verwendet werden, mit der sie feststellen können, ob sie ihre Beteiligung an dem Unternehmen gemäß den Offenlegungs- und Transparenzvorschriften der FCA melden müssen.

Nettovermögenswert zeigt positive Entwicklung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Biotech Growth ?

Der geschätzte ungeprüfte Nettoinventarwert pro Aktie für The Biotech Growth Trust PLC zum Geschäftsschluss am 13. März 2025 betrug 851,55 Pence (inklusive Erträge). Diese Bewertung wurde in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Association of Investment Companies berechnet. Zudem hat das Unternehmen am 14. März 2025 sein monatliches Factsheet mit Stand vom 28. Februar 2025 veröffentlicht. Dieses wurde beim National Storage Mechanism eingereicht und wird in Kürze zur Einsichtnahme verfügbar sein. Interessierte können diese Informationen auch auf der Unternehmenswebsite www.biotechgt.com abrufen. Diese Entwicklungen unterstreichen das fortlaufende Engagement des Biotechnologieinvestmentfonds, Transparenz zu gewährleisten und gleichzeitig durch gezielte Aktienrückkäufe den Wert für bestehende Anteilseigner zu steigern.

Anzeige

Biotech Growth-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Biotech Growth-Analyse vom 14. März liefert die Antwort:

Die neusten Biotech Growth-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Biotech Growth-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Biotech Growth: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...