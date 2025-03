Die H&R GmbH & Co. KGaA verzeichnete am 14. März einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Der Kurs des Spezialchemie-Unternehmens kletterte auf 4,24 Euro, was einem Plus von 3,04 Prozent zum Vortag entspricht. Diese positive Entwicklung reiht sich ein in den allgemeinen Aufwärtstrend des Monats - seit Anfang März konnte die Aktie bereits um 9,28 Prozent zulegen. Besonders hervorzuheben ist, dass der aktuelle Kurs nun 24,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief liegt, obwohl im Jahresvergleich noch ein Minus von 15,37 Prozent zu verbuchen ist.

Finanzielle Kennzahlen deuten auf Unterbewertung hin

Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis von etwa 0,12 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 1,33 weist die H&R-Aktie auf fundamentaler Ebene interessante Werte auf. Für 2025 wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 11,08 angegeben, was im Branchenvergleich als moderat einzustufen ist. Die Marktkapitalisierung des Hamburger Traditionsunternehmens beläuft sich derzeit auf 157,8 Millionen Euro.

