Pressemitteilung H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitsbericht für 2024 Salzbergen, 9. April 2025. Die H&R GmbH & Co. KGaA (kurz: H&R KGaA; ISIN DE000A2E4T77) veröffentlicht heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024. Ursprünglich bereits für den 28. März 2025 vorgesehen, wurde die Veröffentlichung verschoben, damit die bilanzielle Würdigung des im Herbst abgeschlossenen Klimaschutzvertrages sachgerecht vorgenommen und in die Abschlussprüfung einbezogen werden konnte. Wie bereits im Zuge der Bekanntmachung der Verschiebung angedeutet, hat dies nicht zu Veränderungen der vorläufigen Ergebniskennzahlen geführt. Ebenfalls bereits am heutigen Tage veröffentlicht das Unternehmen zudem den Nachhaltigkeitsbericht 2024. Beide Berichte werden heute im Laufe des Tages auf www.hur.com im Bereich "Publikationen 2024" zum Download zur Verfügung gestellt. Kontakt:

H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser

Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen

Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390

Mail: ties.kaiser@hur.com

www.hur.com Die H&R GmbH & Co. KGaA:

Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R KGaA (ISIN DE000A2E4T77) ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Basis fossiler, biologischer, synthetischer und recycelter Kohlenwasserstoffe und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig. Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen der Geschäftsführung sowie den ihr derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.



