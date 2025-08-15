EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA
H&R GmbH & Co. KGaA bestätigt Geschäftszahlen für das 1. Halbjahr 2025
Salzbergen, 15. August 2025. Die H&R GmbH & Co. KGaA (kurz: H&R KGaA; ISIN DE000A2E4T77) hat zum Ende des ersten Halbjahres 2025 ein operatives Konzernergebnis (EBITDA - Konzernergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstigen Finanzierungserträgen und -aufwendungen sowie Abschreibungen und Wertminderungen und Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) von EUR 40,1 Mio. (1. Halbjahr 2024: EUR 41,1 Mio.) erreicht. Das EBIT belief sich auf EUR 10,9 Mio. (1. Halbjahr 2024: EUR 11,7 Mio.). Das Konzernergebnis der Aktionäre schloss bei EUR 0,3 Mio. (1. Halbjahr 2024: EUR 2,8 Mio.). Damit erwirtschaftete die H&R KGaA ein Ergebnis je Aktie von EUR 0,01. Die Umsatzerlöse gingen im ersten Halbjahr 2025 zurück und erreichten EUR 653,1 Mio. (1. Halbjahr 2024: EUR 675,6 Mio.).
Übersicht der wesentlichen Kennzahlen:
Im Ergebnis liegen wir aktuell auf einem Kurs, der eine Präzisierung der Erwartungsspanne auf EUR 77,0 Mio. bis EUR 90,0 Mio. sinnvoll erscheinen lässt.
Für detaillierte Aussagen zur aktuellen und weiteren Geschäfts- und Ertragsentwicklung verweist das Unternehmen auf den heute veröffentlichten Halbjahresbericht zum 30. Juni 2025, der unter www.hur.com im Bereich "Publikationen" der H&R KGaA zum Download bereitsteht.
Die H&R GmbH & Co. KGaA:
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:
