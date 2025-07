EQS-Ad-hoc: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Insiderinformation gem. Art 17 MAR H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftszahlen für das 1. Halbjahr 2025 Umsatz erreicht EUR 653,1 Mio. (1. HJ 2024: EUR 675,6 Mio.)

EBITDA mit EUR 40,1 Mio. knapp unter Vorjahresniveau (1. HJ 2024: EUR 41,1 Mio.) Salzbergen, 25. Juli 2025. Die H&R GmbH & Co. KGaA (kurz: H&R KGaA; ISIN DE000A2E4T77) weist zum Ende des ersten Halbjahres 2025 insgesamt stabile Finanzkennzahlen aus. Das operative Konzernergebnis (EBITDA - Konzernergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstigen Finanzierungserträgen und -aufwendungen sowie Abschreibungen und Wertminderungen und Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) lag nach vorläufigen Berechnungen im zweiten Quartal bei EUR 17,8 Mio. und erreichte damit weder die Dynamik des Jahresstarts (Q1-25: EUR 22,4 Mio.) noch die des Vorjahresvergleichsquartals 2024 (Q2-24: EUR 19,8 Mio.). Auch auf den übrigen Ebenen blieben die Ergebnisse des zweiten Quartals hinter den Erwartungen zurück: Das EBIT schloss bei EUR 3,1 Mio. nach letztjährigen EUR 4,9 Mio. und fiel vor allem als Folge konstant hoher Abschreibungen und höherer betrieblicher Aufwendungen niedriger aus. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag im zweiten Quartal 2025 bei EUR 0,2 Mio. (Q2-2024: EUR 1,7 Mio.). Das Konzernergebnis der Aktionäre betrug EUR -1,6 Mio. (Q2-2024: EUR 1,3 Mio.). Damit weist das Ergebnis je Aktie mit EUR -0,04 einen Fehlbetrag aus. Die Umsatzerlöse im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres gaben bei geringeren Einsatzstoffpreisen auf EUR 307,3 Mio. (Q2-2024: EUR 338,6 Mio.) nach. In der Betrachtung des gesamten ersten Halbjahres 2025 erreichte das Unternehmen vorläufig ein leicht niedrigeres operatives Ergebnis (EBITDA) von EUR 40,1 Mio. (1. Halbjahr 2024: EUR 41,1 Mio.). Bei verglichen zum Vorjahr nahezu identischen Abschreibungen lagen in der 6-Monatsbetrachtung die übrigen Ergebnisse teils auf Vorjahresniveau: Das EBIT belief sich auf verringerte EUR 10,9 Mio. (1. Halbjahr 2024: EUR 11,7 Mio.). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) zeigte sich mit EUR 4,9 Mio. (1. Halbjahr 2024: EUR 5,3 Mio.) ebenfalls etwas schwächer. Das Konzernergebnis der Aktionäre schloss hingegen durch einen deutlich höheren Steueraufwand bei signifikant reduzierten EUR 0,3 Mio. (1. Halbjahr 2024: EUR 2,8 Mio.). Ausschließlich begünstigt durch das bessere erste Quartal 2025 erwirtschaftete die H&R KGaA zum Halbjahr ein Ergebnis je Aktie von EUR 0,01. Zum Halbjahresende lagen die Umsatzerlöse bei EUR 653,1 Mio. (1. Halbjahr 2024: EUR 675,6 Mio.). Den wesentlichen Beitrag zum Quartals- und zum Halbjahresergebnis trug das Segment ChemPharm Refining bei. Das operative Ergebnis verbesserte sich im zweiten Quartal 2025 auf ein EBITDA von EUR 13,0 Mio. (Q2-2024: EUR 10,1 Mio.). Auch für den 6-Monatszeitraum weist das Segment mit EUR 26,9 Mio. (1. Halbjahr 2024: EUR 20,6 Mio.) den stärkeren Ergebnisanteil und noch dazu verglichen zum Vorjahresvergleichszeitraum ein kräftig verbessertes Ergebnis aus. Die Umsätze im Segment blieben rohstoffpreisbedingt hinter dem Vorjahr zurück und erreichten für das erste Halbjahr EUR 405,9 Mio. (1. Halbjahr 2024: EUR 417,0 Mio.). Anders hingegen im Segment ChemPharm Sales: Im letzten Jahr noch ein wesentlicher Ergebnistreiber, blieben die EBITDA-Beiträge mit EUR 8,1 Mio. (Q2-2024: EUR 10,1 Mio.) und EUR 17,8 Mio. (1. Halbjahr 2024: EUR 21,1 Mio.) hinter dem Vorjahr zurück. Auch die Umsatzerlöse reduzierten sich. Sie lagen im zweiten Quartal 2025 bei EUR 113,4 Mio. (Q2-2024: EUR 120,7 Mio.) und auf das Halbjahr betrachtet bei EUR 237,1 Mio. (1. Halbjahr 2024: EUR 243,6 Mio.). Das Segment Kunststoffe verschlechterte sich zur Jahresmitte ein weiteres Mal deutlich: Es erwirtschaftete ein verglichen zum Vorjahreshalbjahr niedrigeres operatives Ergebnis von EUR -1,9 Mio. (1. Halbjahr 2024: EUR 1,2 Mio.). Hieran hat das zweite Quartal 2025 einen Anteil von EUR -1,5 Mio. (Q2-2024: EUR 0,8 Mio.). Der Umsatz gab mit EUR 9,2 Mio. bzw. EUR 18,9 Mio. gegenüber den Vorjahresvergleichswerten (Q2-2024: EUR 11,9 Mio.; 1. Halbjahr 2024: EUR 24,2 Mio.) ebenfalls kräftig nach. Der operative Cashflow betrug in Summe im zweiten Quartal 2025 verbesserte EUR 32,7 Mio. (Q2-2024: EUR -5,9 Mio.), der Free Cashflow erzielte EUR 22,8 Mio. (Q2-2024: EUR -18,3 Mio.). Zum Halbjahr notierten der operative Cashflow bei EUR 24,6 Mio. (1. Halbjahr 2024: EUR 5,5 Mio.) und der Free Cashflow bei EUR 5,1 Mio. (1. Halbjahr 2024: EUR -18,5 Mio.). Für die Einsatzstoffe war im ersten Halbjahr 2025 im Durchschnitt weniger aufzuwenden als im Vorjahresvergleichszeitraum. Entsprechend veränderte sich der Net Working Capital - Bedarf und entlastete den operativen Cashflow. Signifikante, aber dennoch reduzierte Investitionen belasteten zudem den Free Cashflow weniger stark und führten zu einer Verbesserung. Die Bilanzsumme betrug zum 30. Juni 2025 EUR 972,0 Mio. (31. Dezember 2024: EUR 1.014,9 Mio.). Das Eigenkapital reduzierte sich im gleichen Zeitraum leicht und betrug EUR 449,9 Mio. (31. Dezember 2024: EUR 468,6 Mio.). Per 30. Juni 2025 beträgt die Eigenkapitalquote der Gesellschaft 46,3 % (31. Dezember 2024: 46,2 %). Die Gesellschaft ist solide in das Geschäftsjahr gestartet, hat jedoch im zweiten Quartal 2025 an Dynamik verloren. Im Ergebnis erzielten wir ein EBITDA auf Kurs der unteren Erwartungsspanne (€ 85,0 Mio.). Sollten sich im zweiten Halbjahr Rohstoffpreise und Mengennachfrage ebenso in unserem Sinne entwickeln wie die Produktpreise, läge ein Gesamtergebnis innerhalb der Guidance im Bereich des Möglichen. Gleichzeitig bringt die momentane Gesamtsituation (konjunkturelle Entwicklungen; Wettbewerbssituation; Zollschranken; bewaffnete Konflikte entlang wichtiger Handelsrouten) durchaus Unbekannte in diese Gleichung ein. Eine genauere Bewertung wird somit erst möglich sein, falls sich in den nächsten Monaten die Visibilität deutlich erhöhen sollte. Unsere Erwartungen werden wir entsprechend noch einmal präzisieren. Die endgültigen Finanzzahlen sowie weitere Informationen zur bisherigen Geschäftsentwicklung 2025 werden wie geplant am 15. August 2025 im Halbjahresbericht veröffentlicht. Kontakt:

H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser

Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen

Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390

Mail: ties.kaiser@hur.com

www.hur.com Die H&R GmbH & Co. KGaA:

Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R GmbH & Co. KGaA ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Basis fossiler, biobasierter, synthetisierter und recycelter Kohlenwasserstoffe und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig. Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:

Diese Insiderinformation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensführung sowie den ihr derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Insiderinformation gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.



