Pressemitteilung H&R GmbH & Co. KGaA: H&R Holding GmbH verzichtet auf Mindestannahmeschwelle in Erwerbsangebot an die Aktionäre der H&R GmbH & Co. KGaA Mit Wegfall der Mindestannahmeschwelle erhöht sich Transaktionssicherheit für die Aktionärinnen und Aktionäre der H&R GmbH & Co KGaA

Aktionäre können das Erwerbsangebot nun bis zum 25. August 2025 annehmen Salzbergen, 29. Juli 2025. Die H&R GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A2E4T77) wurde von der H&R Holding GmbH informiert, dass die H&R Holding GmbH, eine von Nils Hansen beherrschte Gesellschaft, heute den Verzicht auf die Mindestannahmeschwelle von 85 % für ihr freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot (Aufstockungsangebot) bekannt geben hat. Damit wird das Angebot in jedem Fall vollzogen - unabhängig von der finalen Andienungsquote. Die Annahmefrist für das Angebot zum Preis von EUR 5,00 je Aktie verlängert sich infolgedessen bis zum 25. August 2025, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main). Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, sich rechtzeitig mit ihrer Depotbank in Verbindung zu setzen, um fristgerecht über die Annahme zu entscheiden. Nach erfolgreichem Vollzug des Erwerbsangebots beabsichtigt die Bieterin, die Umsetzung eines Delisting-Angebots oder eines Squeeze-outs zu prüfen, sofern dies zum jeweiligen Zeitpunkt wirtschaftlich und betrieblich zweckmäßig ist, um die notwendige Transformation der deutschen Raffineriestandorte der H&R KGaA potenziell abseits des Börsenumfelds voranzutreiben. Die Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin sowie der Aufsichtsrat der H&R KGaA werden nach Veröffentlichung und Prüfung der formellen Änderung des Angebots eine aktualisierte Fassung der gesetzlich vorgeschriebenen begründeten Stellungnahme abgeben. Kontakt:

H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser

Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen

Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390

Mail: ties.kaiser@hur.com

www.hur.com Die H&R GmbH & Co. KGaA:

Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R KGaA ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Rohölbasis und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig. Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.



