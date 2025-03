Die Ryanair-Aktie verzeichnete am 14. März einen beachtlichen Anstieg von 2,23% und schloss bei 20,88 Euro. Diese positive Entwicklung folgt auf die jüngste Einschätzung der US-Investmentbank JPMorgan, die ihre Einstufung für die Airline-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro bekräftigt hat. Die Bewertung erfolgte im Anschluss an eine Konferenz der Bank. Gleichzeitig hat auch die Royal Bank of Canada (RBC) ihr Kursziel für den irischen Billigflieger angehoben, was auf verbesserte Gewinnaussichten hindeutet.

Dividende und Finanzkennzahlen

Die Fluggesellschaft mit einer Marktkapitalisierung von 22,3 Milliarden Euro zahlt ihren Anteilseignern am 16. Januar 2025 eine Zwischendividende von 0,22 Euro je Aktie. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,61 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 7,05 weist die Aktie im Branchenvergleich solide Bewertungskennzahlen auf.

