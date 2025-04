Der Streit um den Campingbetrieb Prerow ist für 2025 beigelegt. Die Regenbogen AG wird die Campinganlage in diesem Jahr nicht betreiben. Diese Aufgabe übernimmt vielmehr Ahoi Bullis & Camps. Damit kann der Campingbetrieb in Prerow in diesem Jahr sicher laufen. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat zugesichert, eine mögliche Räumung ...

