Regenbogen AG erzielt Einigung für den Campingbetrieb in Prerow für die Saison 2025 Schönkirchen, den 14. April 2025 - Die Regenbogen AG (ISIN: DE0008009564) hat nach intensiven und konstruktiven Verhandlungen mit Ahoi Bullis & Camps ("Camper's Friend GmbH") eine umfassende Vereinbarung getroffen, die den Campingbetrieb des Campingplatzes Prerow für 2025 sicherstellt. Im Mittelpunkt steht eine zeitweise Nutzungsüberlassung der gerichtlich umstrittenen Infrastrukturfläche durch Regenbogen an Ahoi, die damit die gesamte Campinganlage auf dem Darß einheitlich betreiben kann. "Diese Lösung ist das Ergebnis vieler Gespräche, intensiver Abwägungen und dem festen gemeinsamen Willen, Verantwortung für Gäste, Dauercamper, Gewerbetreibende und die Region zu übernehmen", erklärt Patrick Voßhall, Vorstand der Regenbogen AG. Jens Köhler, Geschäftsführer von Ahoi Bullis & Camps ergänzt: "Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit Regenbogen eine tragfähige Lösung für 2025 gefunden haben, die allen Beteiligten Sicherheit gibt."



Beide Unternehmen haben alle Varianten sorgfältig geprüft - vom parallelen Nebeneinanderbetrieb bis zur Gesamtverantwortung durch Ahoi. Letztlich überzeugte die klare Linie: Ein einheitlicher Betrieb bietet Planungssicherheit, vermeidet operative Unsicherheiten und kommt allen zugute. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat zugesichert, eine mögliche gerichtliche Räumungsentscheidung frühestens nach Ablauf der Vereinbarung zu vollstrecken. So wird der Betrieb nicht gefährdet - ein entscheidender Punkt für Buchungen und die Rückkehr der Dauercamper. Die Vereinbarung verpflichtet Regenbogen, die notwendige Infrastruktur für einen reibungslosen Campingbetrieb 2025 bereitzustellen. Für die Übergabe der Fläche und die Nutzung der gesamten Infrastruktur zahlt Ahoi ein gestaffeltes Entgelt. Bereits ab Ende April wird der Platz durch Ahoi für Dauercampende geöffnet, für Urlaubsgäste im Laufe des Mais. Buchungen sind nach Ostern möglich. "Wir freuen uns, dass wir durch den gesamten Betrieb auch Stellplätze für Wohnmobile und insbesondere für unsere Bulli-Fans anbieten können", sagt Jens Köhler. Gäste können sich also auf eine vollständige Campingsaison auf dem Darß freuen. Erzielte Einigung führt zu keiner wesentlichen Änderung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025 Der aufgestellte, aber noch nicht testierte Jahresabschluss 2024 umfasst aufgrund der zeitlichen Abgrenzung per 31. März 2025 in der Prognose keine Effekte aus dem Verkauf der Anlage in Tecklenburg sowie der erzielten Einigung in Prerow. Dennoch geht der Vorstand der Regenbogen AG für das laufende Geschäftsjahr 2025 weiterhin mit gegenüber Vorjahr deutlich rückläufigen Umsatzerlösen sowie eines ebenfalls deutlich rückläufigen Jahresergebnisses aus. Prerow war auch im Geschäftsjahr 2024 mit vorläufigen Umsatzerlösen von EUR 4,8 Mio. die umsatzstärkste Anlage. Der Verkauf der Anlage in Tecklenburg hat keinen größeren Ertragseffekt, verbessert aber die ohnehin gute Liquiditätslage. Weitere Informationen:

