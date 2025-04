EQS-News: Regenbogen AG / Schlagwort(e): Verkauf

Regenbogen AG verkauft Campingplatz Tecklenburg an Capfun Schönkirchen, den 11. April 2025 - Die Regenbogen AG hat gestern den Verkauf des Campingplatzes im nordrhein-westfälischen Tecklenburg an die französische Unternehmensgruppe Capfun notariell beurkunden lassen. Die Übergabe an Capfun erfolgt planmäßig zum 30. April 2025. Die operative Weiterführung ist durch die Übernahme bestehender Systeme nahtlos gewährleistet.



Mit Capfun übernimmt ein führender europäischer Anbieter von Familienurlauben den Standort. Das Unternehmen betreibt 200 Ferienanlagen, vorwiegend in Frankreich, und ist dort Marktführer im Segment familienfreundlicher Mobilheim-Resorts. Tecklenburg ist der erste Standort von Capfun in Deutschland.



"Wir freuen uns, dass Capfun bereit ist, den Platz konsequent weiterzuentwickeln und dafür substanziell zu investieren", erklärt Marc Voßhall, Vorstand der Regenbogen AG. "Diese Zukunftsausrichtung unterstützen wir ausdrücklich."



Alle Mitarbeitenden werden übernommen, bestehende Buchungen für die Saison 2025 bleiben vollständig bestehen und werden durch Capfun umgesetzt. Die Regenbogen AG konzentriert sich weiterhin auf den Betrieb ihrer bestehenden Campingplätze in Deutschland und prüft im Rahmen ihrer strategischen Weiterentwicklung fortlaufend Potenziale zur Optimierung und gezielten Erweiterung ihres Standortportfolios.

Das 1991 gegründete Kieler Unternehmen betreibt Ferienanlagen - vom urigen Campingplatz bis zur clubähnlichen Anlage mit Ferienhäusern und Wellnessbereichen. Für die Orientierung der Gäste gibt es das Regenbogen Sonnensystem. Eine Regenbogen Ferienanlage mit sechs Sonnen bietet mehr Komfort als ein Campingplatz mit nur zwei Sonnen. Während sich die Anlagen stark unterscheiden, ist der Anspruch an das Produkt überall der gleiche: wundervolle Erinnerungen für die Gäste. Kontakt

