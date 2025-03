NVIDIA-Aktien ISIN: US67066G1040 konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 5,27 Prozent der Top-Performer im Dow Jones. Zum Handelsende notiert die Aktie des weltweit führenden Anbieters von KI-Computing bei 121,67 USD, das Tageshoch hat man mit 121,88 USD an der Nasdaq gesehen. Auch auf Wochensicht kann sich der Kursgewinn sehen lassen, mit einem Plus von 7,97 Prozent ist NVIDIA der Sprung nach ganz oben aufs Treppchen gelungen. ...

