Leipzig - Am 26. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig daheim gegen Borussia Dortmund mit 2:0 gewonnen.Im Duell der kriselnden Top-Mannschaften machte der BVB zu Beginn noch den besseren Eindruck: In der neunten Minute prüfte Guirassy Keeper Gulacsi, der den zu zentralen Versuch aber problemlos entschärfen konnte.In der Folge riss die Rose-Elf das Heft des Handelns aber an sich und hatten die beste Chance in der 14. Minute: Openda ließ nach Raum-Zuspiel aus wenigen Metern die Latte erzittern. In der 18. Minute machte es Xavi da besser: Nach einem Versuch von Raum gegen Kobel prallte das Leder nach der Parade zum Niederländer und der bedankte sich mit dem Führungstreffer.Überforderte Gäste hatten nun vermehrt Glück: In der 35. Minute schlenzte Baku herrlich an die Latte, in der 38. Minute köpfte Batshiabu nach Ecke haarscharf vorbei.Kurz vor dem Halbzeitpfiff hätte Adeyemi in der zweiten Minute der Nachspielzeit fast ausgeglichen, Gulacsi machte sich aber ganz lang und kratzte die Kugel aus dem linken Eck. Verdientermaßen ging es mit einer Leipziger Führung in die Pause.Nach Wiederanpfiff zauberte RB dann regelrecht: Xavis Ecke nahm Openda in der 48. Minute volley ab und hämmerte das Spielgerät in den linken Winkel. Beier hätte darauf in der 50. Minute beinahe perfekt geantwortet, köpfte nach Flanke von Ryerson aber nur an den Querbalken. In der 52. Minute war Beier erneut im Alu-Pech, diesmal traf er allein vor dem Kasten nur den linken Pfosten.Die Sachsen vernachlässigten nun die Defensivarbeit und hatten mehrfach Riesenglück: In der 62. Minute verlor Guirassy das Duell mit Gulacsi, in der 64. Minute lenkte der Ungar einen Adeyemi-Schuss noch an die Latte.Mitten in der BVB-Drangphase hatte Sesko in der 67. Minute die Riesenchance zur Entscheidung, Can klärte in der höchster Not aber nach dem Abschluss des Stürmers vor der Linie.Danach ging es weiter munter Richtung RB-Tor und weiterhin betrieb die Kovac-Elf einen irren Chancenwucher. In der 76. Minute feuerte Groß drüber, in der 78. Minute schoss Gittens ans Außennetz und in der 79. Minute ging Schlotterbecks Direktabnahme knapp vorbei. Es wollte aber einfach nicht gelingen und das Heimteam durfte über drei Punkte jubeln.Damit klettert Leipzig in der Tabelle vorerst auf Rang fünf, Dortmund rutscht auf Platz elf ab und sieht die internationalen Felle immer weiter davonschwimmen.