Die Blackstone Mortgage Trust Aktie setzt ihren negativen Trend fort und verzeichnete am 14. März 2025 einen weiteren Rückgang um 1,20 Prozent auf 20,11 USD. Am darauffolgenden Tag setzte sich diese Entwicklung fort, als der Aktienkurs bei 18,87 EUR notierte, was einem Tagesverlust von 0,05 Prozent entspricht. In der monatlichen Betrachtung steht mittlerweile ein Verlust von 5,46 Prozent zu Buche, obwohl die Aktie im Jahresvergleich noch ein Plus von 4,60 Prozent aufweist. Besonders auffällig: Der Kurs liegt zwar 21,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch 6,92 Prozent unter dem Jahreshöchststand.

Dividendenpolitik bleibt stabil

Trotz der aktuellen Kursschwäche hält das Immobilienfinanzierungsunternehmen an seiner Ausschüttungsstrategie fest. Blackstone Mortgage Trust hat für das laufende Quartal eine Dividende von 0,47 US-Dollar pro Aktie festgelegt, was der vorherigen vierteljährlichen Ausschüttung vom 31. Dezember 2024 entspricht. Diese Kontinuität könnte für Anleger, die an regelmäßigen Erträgen interessiert sind, ein positives Signal darstellen.

