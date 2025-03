DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Wasser wird immer wichtiger und wertvoller

Frankfurt (pta/16.03.2025/11:30) - Im Sommer 2023 hat die Weltbank eine interessante Studie über den Wert von Grundwasser veröffentlicht. Angesichts der fortschreitenden Klimaerwärmung dürfte der Tenor der Studie eher an Bedeutung gewonnen als verloren haben.

Wasserreserven und Klimawandel

Unter dem Titel "Der verborgene Reichtum der Nationen: Die Ökonomie des Grundwassers in Zeiten des Klimawandels" wird auf die enorme Bedeutung von Grundwasser hingewiesen. Die Studie erklärt, dass Grundwasser eine essenzielle Süßwasserquelle ist, deren wirtschaftliche Bedeutung aber oft unterschätzt wird. Der Bericht zeigt zudem auf, dass Fehlmanagement und Übernutzung die Ressource gefährden. Grundwasser sichert Ernährung, verringert Armut und schützt vor Klimaschocks, doch seine nachhaltige Nutzung würde eine politische Priorisierung erfordern.

Grundwasser puffert nämlich Dürren ab, unterstützt Ökosysteme und sichert die Wasserversorgung, wird jedoch oft unterbewertet und ineffizient genutzt. Ohne Schutzmaßnahmen droht seine Erschöpfung, was die negativen Klimafolgen verstärkt. Eine gerechte Bepreisung, sektorübergreifende Strategien und gezielte politische Maßnahmen sind notwendig, um Grundwasser langfristig für Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt zu erhalten.

Unternehmen, deren Geschäftsmodell das nachhaltige Nutzen des "globalen Lebenselixiers" fördern, dürften in Zukunft eine immer wichtigere Rolle in Wirtschaft und Gesellschaft spielen. Der Indexanbieter Solactive hat zum Investmentthema "Wasser" bereits mehrere Aktienindizes im Angebot. Der Solactive Clean Water Index NTR enthält bspw. 56 internationale Aktienunternehmen, die in der Wasserindustrie tätig sind, und hier technologische, digitale, ingenieurtechnische, Versorgungs- sowie andere Dienstleistungen anbieten. Seit der Einführung des Index erzielte dieser eine jährliche Performance von 11,3 Prozent.

De.mem - Wasserexperte aus Australien

Um in einen solchen Index aufgenommen zu werden, müssen börsennotierte Unternehmen dieses Sektors in der Regel eine hohe Marktkapitalisierung sowie liquide Börsenumsätze ausweisen. Einige Nebenwerte wie die australische De.mem (ISIN: AU000000DEM4) leisten ebenfalls einen wichtigen Beitrag, um globales Wassermanagement nachhaltiger zu gestalten. Deren Lösungen zielen darauf ab, verschmutztes Wasser so zu reinigen, damit es die Kunden für ihre Zwecke wieder einsetzen können. Besonders leistungsfähige Lösungen können Ergebnisse liefern, die selbst höchste Trinkwasserqualitätsansprüche erfüllen.

In Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad der jeweiligen Wasserquellen bietet De.mem ein breites Spektrum an chemischen, physikalischen und biologischen Verfahren zur Wasseraufbereitung. Neben dezentralen standardisierten Systemlösungen können bei Bedarf - unter Berücksichtigung der spezifischen Kundenbedürfnisse - auch individuelle Anpassungen vorgenommen werden. Die Kombination aus Umkehrosmose, Aktivkohlefiltration und UV-Desinfektion bietet eine besonders gründliche Wasserreinigung und dadurch eine hohe Trinkwasserqualität. Diese Kombination entfernt physikalische, chemische und biologische Verunreinigungen und liefert im Endergebnis sicheres, reines Trinkwasser.

Für ein Urlaubsresort im australischen Naturschutzgebiet "Great Barrier Reef" wurde von De.mem 2019 die Installation einer Meerwasser-Entsalzungsanlage erfolgreich realisiert. Vor der eigentlichen Entsalzung wurde das Rohwasser mittels Ultrafiltrationsmembranen vorgeklärt?. Danach erfolgte eine membranbasierte Entsalzung über das Herzstück der Anlage - der Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) - also der Umkehrosmose zur Meerwasserentsalzung. Ergänzt wurde die Lösung durch ein Remineralisierungsmodul, um Trinkwasser mit angenehmem Geschmack und chemischer Stabilität zu erhalten?. Der Einsatz von zusätzlichen Desinfektionsanlagen führte dazu, dass das aufbereitete Wasser den australischen Trinkwasserstandards nicht nur entspricht, sondern diese sogar übertrifft.

Übrigens: Die gesamte Anlage ist als schlüsselfertiges, vollautomatisiertes System realisiert? worden und verfügt über eine integrierte Fernüberwachung. Bei der Umsetzung galt es jedoch zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen. So erforderte z.B. der abgelegene Standort eine flexible Logistik. Aufgrund der technischen Komplexität des Projekts war umfassendes technisches Know-how in unterschiedlichen Disziplinen nötig. Außerdem musste die bereits bestehende Infrastruktur in die Anlage integriert und besonders strenge Wasserqualitätsanforderungen erfüllt werden.

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com/ Land: Australien

Quellen: https://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/ the-hidden-wealth-of-nations-groundwater-in-times-of-climate-change https://demembranes.com/what-we-offers/potable-water-supply/

